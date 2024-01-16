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Премьер Словакии лично сообщит Киеву об отказе поставлять оружие на Украину

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Премьер Словакии Фицо лично сообщит Шмыгалю об отказе поставлять Украине оружие

Премьер Словакии лично сообщит Киеву об отказе поставлять оружие на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решил лично сообщить Киеву об отказе поставлять оружие в республику. Для этого он на следующей неделе прибудет в Ужгород на встречу с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, передает РИА Новости.

«Я встречусь с премьер-министром Шмыгалем на следующей неделе в Ужгороде, и я скажу, что мы оказываем только гуманитарную помощь, и не будем посылать никакое оружие, поскольку оружие не решит проблему, которая царит сейчас на Украине», — подчеркнул политик.

Он отметил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, что Киев дважды мог договориться о прекращении огня, однако Европейский союз (ЕС) выбрал неправильную политику.

Речь идет в том числе об экономике, поскольку российский рубль сохраняет свои позиции, а российские энергетические компании получают рекордную прибыль, уточнил Фицо.

Ранее словацкий премьер заявил, что Россия будет диктовать условия по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, западная стратегия, направленная на победу над Россией путем поставок оружия Киеву, оказалась провальной.

Взято
отсюда

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