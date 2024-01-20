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Премьер Словакии пообещал не допустить Украину в НАТО. Он объяснил свое решение угрозой третьей мировой войны

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Премьер Словакии Фицо заявил о намерении блокировать членство Украины в НАТО

Премьер Словакии пообещал не допустить Украину в НАТО. Он объяснил свое решение угрозой третьей мировой войны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на предстоящей встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем сообщит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО. Слова политика прозвучали в эфире телеканала RTVS. Встреча Фицо и Шмыгаля должна состояться 24 января в украинском Ужгороде.

Европейский чиновник заверил, что будет пользоваться правом вето и блокировать вступление республики в альянс.

Я скажу ему [Шмыгалю], что наложу вето [на вступление Украины в НАТО] и заблокирую это, потому что это именно фундамент для третьей мировой войны, и ничего больше

Также премьер Словакии прокомментировал желание Украины вступить в Европейский союз. «Мы это уважаем, но они должны соответствовать условиям», — указал он.

Премьер Словакии решил лично сообщить Шмыгалю об отказе поставлять оружие

Ранее Фицо говорил, что решил лично сообщить Киеву об отказе поставлять оружие в республику. Это также произойдет в рамках встречи с украинской стороной в Ужгороде.

Я встречусь с премьер-министром Шмыгалем на следующей неделе в Ужгороде и я скажу, что мы оказываем только гуманитарную помощь и не будем посылать никакого оружия, поскольку оружие не решит проблему, которая царит сейчас на Украине

В ходе пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном он выразил мнение, что Киев дважды мог договориться о прекращении огня, однако Европейский союз (ЕС) выбрал неправильную политику.

Украинский конфликт Фицо также обсудил с делегацией Конгресса США в рамках визита конгрессменов в республику. По его мнению, необходимо как можно скорее найти мирное решение за столом переговоров. После этого, по словам политика, у республики появится возможность стабильного развития для дальнейшего вступления в ЕС.

Премьер Словакии пообещал не допустить Украину в НАТО. Он объяснил свое решение угрозой третьей мировой войны

Парламент Словакии разрешил поставки вооружений на Украину

Несмотря на слова Фицо о поставках Киеву только гуманитарной помощи, парламент Словакии поддержал поправку в законодательстве страны и разрешил Министерству обороны страны утверждать экспорт и поставки оружия, открывая путь государственным и частным оружейным компаниям для военной помощи Украине.

Данное решение прокомментировал министр обороны Словакии при предыдущем правительстве Ярослав Надь.

Олигархи из оборонного сектора, стоящие за [ныне правящей в Словакии партией] «Смер», много выигрывают от возможности продавать свою продукцию на Украине, и всегда было ясно, что они собираются продолжить поставки

По мнению бывшего главы военного ведомства, меры премьер-министра и лидера партии «Смер» по запрету экспорта вооружений на Украину преследовали лишь популистские цели для увеличения электората партии перед выборами. Теперь же вопрос пополнения бюджета Словакии стоит острее, чем предвыборные обещания и заявления Фицо, указал Надь.

Премьер Словакии пообещал не допустить Украину в НАТО. Он объяснил свое решение угрозой третьей мировой войны

В Германии усомнились в возможности Украины вступить в НАТО

В конце декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что позиция Будапешта по конфликту на Украине остается неизменной. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в НАТО чревато втягиванием всего альянса в российско-украинский конфликт. Он уточнил, что Будапешт выступает против этого.

В свою очередь бывший посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер усомнился, что Украина в ближайшее время получит место в Североатлантическом альянсе. По его словам, среди стран-членов альянса обязательно найдутся недовольные. «Даже если большинство из нас тут согласится, что это хорошая идея — привести Украину в НАТО, я боюсь, что будет один, два, три более чем из 30 членов НАТО, которые скажут: “Ай-яй-яй, нет-нет, возможно, еще нет”», — сказал он.

Ишингер добавил, что у него нет для Украины «оптимистичного сценария» по вступлению в НАТО.

Взято
отсюда

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