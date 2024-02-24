Фицо: возвращение железного занавеса между Россией и Западом никому не поможет

Возвращение железного занавеса между Россией и Западом никому не поможет. Об идее изоляции России от Запада высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире RTVS.

«Или вы что хотите? Натянуть “железный занавес” снова? Где-то на украинско-российских границах будет “железный занавес”? (…) Кому это поможет? Что из этого будет хорошего?» — заявил он.

Фицо также отметил, что Словакия заинтересована в дружеских отношениях со всеми, кто в этом заинтересован. Он подчеркнул, что Братиславе следует стандартизировать отношения с Москвой.

Роберт Фицо также отметил, что общий объем помощи Украине от Словакии составил 1 миллиард евро. По его словам, в эту сумму вошла поддержка украинских беженцев и военная помощь от предыдущего правительства Словакии в виде самолетов и зенитно-ракетного комплекса С-300.

Взято

отсюда

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