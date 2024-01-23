реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Премьера спецсезона шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» состоится в феврале

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Премьера спецсезона шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» состоится в феврале

В новом спецсезоне вокального телешоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» приглашенными гостями станут певица Валерия, Лада Дэнс, Иванушки «International», «Непара» и другие российские звезды. Об этом пишет РИА «Новости».

«Каждый из гостей откроет выпуск суперхитом и займет место судьи рядом с Сергеем Лазаревым на стене», — рассказали в пресс-службе телеканала «Россия».

По данным СМИ, в специальном сезоне за первенство на телешоу будут соревноваться исключительно профессиональные музыкальные коллективы. Им предстоит обойти соперников в борьбе за Кубок шоу и 5 миллионов рублей.

«Каждому из них предстоит доказать сотне музыкальных экспертов во главе с Сергеем Лазаревым, что он действительно — лучший!» — отметили на канале.

Премьера нового сезона телешоу состоится на «России» 2 февраля.

Ранее боевик «Неудержимые 4» стал лидером по числу номинаций на «Золотой малине».

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Гороскоп

Проявите гибкость. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 20 января

23.01.2024

 Интересное

Бренд New Balance одолел в суде алтайского бизнесмена и добился компенсации

23.01.2024

 Интересное

Солнечная активность накроет Землю. Что известно о магнитной буре 23 января

23.01.2024

 Интересное

Жители дома на проспекте Ленина обеспокоены трещиной на фасаде

23.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 9 млн руб продают Land Cruiser Prado в максимальной комплектации

23.01.2024

 Интересное

Житель Новоалтайска убил сожительницу и месяц прятал ее тело в подполе

23.01.2024

 Интересное

В Киргизии произошло мощное землетрясение на границе с Китаем

23.01.2024

 Интересное

Испытано на себе. Каково это – купаться на Крещение в проруби на Оби

23.01.2024

 Интересное

В Воронеже тело 17-летней девушки нашли в сумке возле мусорных баков

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске