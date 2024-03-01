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Презентована экипировка участников Всемирного фестиваля молодежи

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Презентована экипировка участников Всемирного фестиваля молодежи

В университете “Сириус” прошла презентация экипировки участников Всемирного фестиваля молодежи, передает корреспондент РИА Новости.

На подиуме, оборудованном непосредственно на взлетной полосе под макетом самолета МС-21, представленным авиакомпанией “Аэрофлот”, продефилировали модели в одежде бренда “Береги”.

Уточняется, что бренд в 2013 году разработала молодая семейная пара на Камчатке – Тарас и Татьяна Шарыга. Модельеры признались, что участие в фестивале предоставить им возможность осуществить мечту – донести до большого числа людей понимание необходимости сохранения природы и “всего человеческого”.

Цветовая гамма одежды для участников фестиваля, обслуживающего персонала и волонтеров связана с природой: используются желтый, оранжевый, зеленый, синий и сиреневый цвета.«”Очень классные ребята, которые являются создателями экипировки для разных клиентских групп, очень классная концепция, мы специально пошли по пути привлечения молодых, талантливых, классных ребят, которые создали свой бренд с нуля, создали его в России”, – сказала журналистам руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

По ее словам, тема экологии напрямую связана с просветительскими программами фестиваля, где придерживаются, в том числе, правил нулевого углеродного следа и используют биоразлагаемую посуду.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Ранее радио Sputnik сообщило, что “Сириус” возьмет шефство над участниками фестиваля молодежи из пяти стран.

Взято отсюда.

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