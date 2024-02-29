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Президент Аргентины захотел провести саммит в поддержку Украины

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La Nación: президент Аргентины Милей запланировал саммит в поддержку Украины

Президент Аргентины захотел провести саммит в поддержку Украины

Президент Аргентины Хавьер Милей запланировал провести саммит латиноамериканских государств в знак поддержки Украины. Об этом сообщает аргентинское издание La Nación.

«На встрече, которую они провели наедине, и где обсуждалась помощь Украине, Милей пообещал своему коллеге [президенту Украины Владимиру Зеленскому] организовать региональную конференцию в поддержку политической и дипломатической битвы, которую украинцы ведут уже почти два года», — отмечает издание.

Уже полтора месяца Министерство иностранных дел (МИД) Аргентины прилагает усилия для проведения этой встречи. По данным La Nación, она запланирована на второй квартал 2024 года.

Взято
отсюда

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