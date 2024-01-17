реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Президент Аргентины заявил об опасности социализма для Запада

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Президент Аргентины Милей: страны Запада находятся во власти социализма

Президент Аргентины заявил об опасности социализма для Запада

Страны Запада отказались от свободы ради социалистической повестки, заявил президент Аргентины Хавьер Милей. Его цитирует ТАСС.

«Запад находится в опасности, потому что те, кто должен его защищать, оказываются во власти видения социализма», — посетовал аргентинский лидер.

По его словам, после перехода к коллективистской социалистической модели Аргентина потеряла статус мировой державы и опустилась на 140-е место в рейтинге. О каком рейтинге идет речь, не указано.

«Социализм — это обедняющее явление, которое потерпело неудачу в экономическом, социальном и культурном отношении», — подчеркнул Милей.

Ранее Милей поздравил аргентинцев с Рождеством и Новым годом и пожелал им не стать коммунистами. «Счастливых праздников, и будьте осторожны, чтобы не стать коммунистом», — написал он.

Взято
отсюда

новости события сегодня , новости россии сегодня свежие

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция

Зампостпреда РФ при ОБСЕ: на Украине блогер Лира был обречен на смерть

18.01.2024

 Специальная Военная Операция

Названо условие для продления Россией мандата офиса ОБСЕ по свободе СМИ

18.01.2024

 Специальная Военная Операция

Посыпал Шольц на рану. Байден приказал канцлеру ФРГ оплатить счет ВСУ

18.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Темные времена”: Рогов спрогнозировал судьбу украинских беженцев в Европе

18.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Можно поспорить”. Военный аналитик о рейтинге сильнейших армий мира

18.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Пропадает сон и страх”: мать ВСУшницы рассказала о наркотиках в окопах

18.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Все идет наперекосяк”. В Британии шокированы ракетными ударами по ВСУ

18.01.2024

 Специальная Военная Операция

В Иране отвергли обвинения в поставках оружия в Россию

18.01.2024

 Специальная Военная Операция

Макаревича* предложили лишить звания народного артиста

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске