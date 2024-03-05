Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил нового министра экономики. Об этом сообщает РИА Новости.

В указе президента подчеркивается, что новым главой армянского финансового ведомства назначен бывший руководитель парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Геворга Папояна.

До этого оппозиционный армянский депутат и лидер фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян поделился информацией, согласно которой в новой конституции страны будет закреплен статус нейтральной державы.

По словам Мамиджаняна, основной закон может запретить стране вступать в любые альянсы и союзы. При этом депутат выразил надежду, что нынешний премьер-министр страны Никол Пашинян не сможет довести до конца инициированный им же процесс изменения Конституции.

Ранее Армянская апостольская церковь назвала крайне сомнительной инициативу премьер-министра Пашиняна о внесении изменений в конституцию страны.

На прошлой неделе Пашинян заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном в данный момент «немыслим».

Ранее МИД Армении передал ноту протеста послу России после эфира о Пашиняне на «Первом канале».

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