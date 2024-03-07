Президент Чехии Петр Павел проинформировал, что средства для закупки в третьих странах 800 тыс. артиллерийских снарядов для последующей отправки на Украину собраны. Об этом сообщает dnes.cz.

Таким образом, по утверждению Павла, чешская инициатива по приобретению за счет западных государств артиллерийских снарядов для Киева оказалась успешной.

До этого официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия планирует присоединиться к инициативе Чехии, в рамках которой республика намерена закупить у третьих государств 800 тыс. снарядов для Украины.

Хебештрайт добавил, что стоимость снарядов может превысить €100 млн. При этом представитель кабинета министров не стал уточнять, к чему конкретно относятся эти цифры — общей стоимости боеприпасов или взносу ФРГ.

17 февраля чешский президент Петр Павел заявил, что его страна нашла возможность закупить за границей 800 тыс. артиллерийских снарядов. По словам главы государства, в случае финансирования со стороны зарубежных партнеров Прага могла бы в течение нескольких недель передать эти боеприпасы Киеву.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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