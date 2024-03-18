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Президент Конго поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

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Президент Конго Сассу-Нгессо поздравил Путина с переизбранием на пост главы РФ

Президент Конго поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Глава Республики Конго Дени Сассу-Нгессо поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на пост главы страны. Политик также пожелал Путину успехов в ходе нового срока полномочий, пишет РИА Новости.

Сассу-Нгессо отметил, что результаты российских выборов президента «еще раз подчеркивают особо тесную связь и образцовую близость» между Путиным и россиянами.

«С большим удовольствием узнал о вашем блестящем переизбрании на высший государственный пост Российской Федерации по итогам президентских выборов в марте 2024 года», — сказано в его поздравительном письме.

Сассу-Нгессо отметил, что направляет Путину поздравления от имени народа и правительства Конго, а также лично от себя. Политик пожелал главе РФ «полного здравия и всяческих успехов» во время нового срока полномочий.

Конголезский президент поприветствовал отношения дружбы и сотрудничества между Конго и Россией.

Действующий президент России Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов на выборах главы государства по итогам обработки 100 процентов протоколов. Для Путина этот срок на посту лидера страны станет пятым по счету.

18 марта Владимир Путин встретился с кандидатами в президенты России — вице-спикером Госдумы от партии «Новые люди» Владиславом Даванковым, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким и представителем КПРФ Николаем Харитоновым. По словам Путина, все кандидаты прошли в ходе избирательной кампании свой путь.

Взято
отсюда

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