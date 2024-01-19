Президент РФ поручил обеспечить подготовку специалистов в области ИИ

Обеспечить подготовку в России ученых-разработчиков мирового уровня в области искусственного интеллекта поручил президент России Владимир Путин, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений.«

"Правительству РФ совместно с образовательными организациями высшего образования, занявшими в 2023 году лидирующие позиции в рейтинге таких организаций по параметру качества подготовки специалистов в области искусственного интеллекта, и автономной некоммерческой образовательной организацией высшего образования "Сколковский институт науки и технологий" обеспечить увеличение для этих организаций контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных средств по специальностям и направлениям подготовки, связанным с разработкой технологий искусственного интеллекта, предусмотрев расширение перечня реализуемых этими организациями программ магистратуры и программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в данной области. Срок – 1 сентября 2024 года", – говорится в документе.

Президент утвердил перечень поручений по итогам конференции “Путешествие в мир искусственного интеллекта”, состоявшейся 24 ноября 2023 года.

Радио Sputnik ранее писало, что в Совфеде предложили “воспитать” ИИ для борьбы с западными нейросетями.

Взято отсюда.