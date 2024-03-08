При атаке беспилотников в Волгоградской области никто не пострадал

Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото

В Городищенском районе Волгоградской области отражена атака беспилотников, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

В пятницу Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Волгоградской областью и еще один – над Белгородской.

“Сегодня утром была отражена атака БПЛА в Городищенском районе Волгоградской области… Приняты меры по обеспечению безопасности жителей. Жертв и разрушений нет”, – цитирует пресс-служба администрации области слова Бочарова.

горняк

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