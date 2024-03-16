При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото

При атаке украинского дрона на движущийся по дороге легковой автомобиль в Белгородской области пострадали пять человек, медики оказывают им помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа.

“В результате взрыва машина загорелась, пострадали пять человек, находившиеся в ней. У несовершеннолетнего парня контузия головного мозга, у мужчины — проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия. Еще у двоих мужчин контузии средней степени тяжести”, — написал Гладков.

По словам губернатора, раненых доставляют в областную клиническую больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Украинские войска уже несколько дней массированно обстреливают Грайворонский городской округ. Как сообщал Гладков, только за вчерашний день там погиб боец территориальной самообороны, получили ранения мужчина и женщина.22 июня 2022, 17:18

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