реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

При атаке дронов-камикадзе ВСУ на село под Белгородом есть погибшие

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

При атаке дронов-камикадзе ВСУ на село под Белгородом есть погибшие

Два человека погибли в результате атаки трех дронов-камикадзе ВСУ на село Рождественка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что тяжелое ранение также получил местный житель.«

"… Бригада скорой помощи выехала на место, как только будет позволять оперативная обстановка, пострадавшего доставят в медицинское учреждение", – написал в Telegram-канале Гладков.

Губернатор отметил, что повреждения также получили экскаватор и манипулятор.

Радио Sputnik сообщало, что объявленная в пятницу утром ракетная опасность в Белгороде и окрестностях продлилась больше двух часов.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Берегите женщин, вместо штрафа тюльпаны, море хризантем. Что произошло…

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае…

Около 10 лыжниц уехали в больницу после завала во…

Лыжи Фото: unsplash.com Соревнования проходили в сильную снежную бурю, и…

Тройное ДТП. Стали известны подробности смерти алтайского волонтера

Сначала в машину волонтера, который вез гуманитарный груз для участников…

Два человека погибли после атаки трех беспилотников в Белгородской…

Беспилотник Фото: pixabay Регион с начала спецоперации регулярно подвергается атакам…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp