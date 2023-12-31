При атаке ВСУ на Белгород повреждены сто машин и 20 домов, заявил Гладков

Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ. Архивное фото

Более 100 автомобилей повреждены, большая часть из них полностью сгорела, также повреждения выявлены в 22 многоквартирных домах, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. «”На сегодняшний момент у нас есть информация о повреждении более 100 автомобилей, большая часть уничтожена полностью – сгорели. Повреждения выявлены в 22 МКД, большое количество коммерческих объектов, торговых центров, магазинов”, – написал губернатор.

Он уточнил, что оценка ущерба продолжается. По его словам, на поврежденных коммуникациях газоснабжения, водоснабжения работают аварийные бригады.Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ

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