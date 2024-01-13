При двух пожарах в Улан-Удэ погибли три человека

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото

Пожары произошли в ночь на субботу в гараже и в многоквартирном доме в столице Бурятии городе Улан-Удэ, в результате погибли три человека, сообщили в республиканском главке МЧС.

“Огнеборцы тушили пожар в гараже по улице Репина <…> В результате пожара полностью уничтожена кровля и вещи в гараже на общей площади 24 квадратных метра. В ходе разборки конструкций и проливки места происшествия в гараже был обнаружен погибший”, – говорится в сообщении.

Второй пожар произошел в квартире на 2 этаже в многоквартирном жилом доме по улице Гвардейская. Отмечается, что спасены 12 человек, из них 4 детей. Пожар ликвидирован на общей площади 40 “квадратов”.

“В ходе проверки смежных квартир было обнаружено два человека без признаков жизни. Они были переданы в карету скорой медицинской помощи. Позже медиками была констатирована смерть”, – отметили в ведомстве.

Причины пожаров устанавливаются. На местах работает дознаватель МЧС России.

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