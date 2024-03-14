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При жесткой посадке вертолета на Колыме погиб один человек

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При жесткой посадке вертолета на Колыме погиб один человек

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото

Один человек погиб, двое пострадали при жесткой посадке вертолета в Северо-Эвенском районе Магаданской области, сообщил РИА Новости начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС Павел Клочков.

“По предварительной информации, один человек погиб, двое пострадавших. Сейчас спасатели отправились туда на вертолете, вылетели также два вертолета “Авиации Колымы”. Но лететь к месту ЧП шесть часов. Мы не знаем и возможна ли посадка на месте, поэтому готовимся эвакуировать людей при помощи лебедки. Информации пока мало, ясно, что все произошло вдали от населенных пунктов”, – сообщил Клочков.

город Горняк
Взято отсюда
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