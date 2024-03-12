При крушении Ил-76 под Иваново погибли пять оренбургских летчиков

Военно-транспортный самолет Ил-76 терпит крушение в Ивановской области

Пять оренбургских летчиков погибли при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 под Иваново, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин.

Как информировало во вторник Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина – возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщал, что среди погибших есть и оренбургские летчики, служившие в 117-м военно-транспортном авиационном полку.

В пресс-службе оренбургской мэрии сообщили, что глава города Сергей Салмин выразил соболезнования родным и близким погибших.

“На борту находились 16 человек. 5 из них – летчики 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации. Соболезную родным и близким погибших. Они навсегда останутся в нашей памяти, в наших сердцах. Оренбург скорбит вместе с вами”, – приводятся слова Салмина.18:42

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