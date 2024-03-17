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При обстреле Белгорода погиб мирный житель, еще 11 пострадали

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При обстреле Белгорода погиб мирный житель, еще 11 пострадали

Последствия обстрела Белгорода

При повторном украинском обстреле Белгорода погиб человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.«

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. К большому сожалению, есть погибший. В момент обстрела города мужчина находился на парковке. От полученных ран он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. 11 человек получили ранения различной степени тяжести", — написал он.

Последствия обстрела Белгорода

Гладков добавил, что восемь человек госпитализировали в городскую больницу №2.

Губернатор уточнил, что в самом тяжелом состоянии находится женщина с осколочным ранением грудной клетки. Медики борются за ее жизнь. Троим пострадавшим помощь оказали на месте.

При обстреле также получило повреждение здание детского сада, у которого пострадала внешняя обшивка с двух сторон. На прилегающей территории видны следы от двух воронок. Повреждены декоративные элементы на игровой площадке.

Как рассказала РИА Новости член избирательной комиссии, располагающейся в здании напротив детсада, Вероника Мешко, из-за выходного дня дежурных групп в учреждении не было. «

"Людей, которые шли в избирательные участки, мы их сразу же <…> вели в укрытие, успокаивали, давали воду, успокоительные, чтобы людей успокоить. <…> С нашими избирателями со всеми все хорошо", — добавила она.

Последние несколько дней Белгородская область подвергается массированным ударам со стороны ВСУ. В частности, сегодня утром глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде от прилета снаряда в частный дом погибла 16-летняя девушка. Также пострадал ее отец, его госпитализировали.Последствия обстрела Белгорода

Кроме того, повреждения получили несколько частных и многоквартирных жилых домов.

Как сообщили в Минобороны, средства ПВО около 8:00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов РСЗО RM-70 “Вампир” и три боеприпаса реактивной системы “Ураган”.

В регионе с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы Белгородской области с Украиной — 350 километров.

город Горняк
Взято отсюда
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