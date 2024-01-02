При обстреле Белгорода погиб мужчина, сообщил губернатор

При обстреле Белгорода погиб мужчина, пять человек пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что над Белгородом и областью снова сработала система ПВО: сбиты восемь воздушных целей на подлете к городу.«

"По предварительным данным, есть один погибший – мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", – написал Гладков в Telegram-канале.

По данным губернатора, еще пять человек пострадали. «”Двоих забрала скорая помощь – у мужчины и женщины осколочные ранения, их осматривают врачи областной клинической больницы. Двое пострадавших мужчин от госпитализации отказались. Еще одна пострадавшая доставлена в травмпункт. Женщина ехала в автобусе, когда на крышу упал осколок и задел ей руку по касательной. Вся необходимая медицинская помощь оказывается”, – написал глава Белгородской области.

Гладков также сообщил, что есть повреждения строений в частном секторе, также повреждены четыре автомобиля и автобус. Губернатор отметил, что информация уточняется.

Радио Sputnik сообщило, кто, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, стоит за субботним ударом ВСУ по Белгороду.

Взято отсюда.