При обстреле Белгородского поселка Горьковский погиб мирный житель

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
РИА Новости
ОДИН МИРНЫЙ ЖИТЕЛЬ ПОГИБ, ДВОЕ РАНЕНЫ ПРИ ОБСТРЕЛЕ БЕЛГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ГОРЬКОВСКИЙ – ГЛАДКОВ22 июня 2022, 17:18
горняк
Взято отсюда
Источник
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
РИА Новости
ОДИН МИРНЫЙ ЖИТЕЛЬ ПОГИБ, ДВОЕ РАНЕНЫ ПРИ ОБСТРЕЛЕ БЕЛГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ГОРЬКОВСКИЙ – ГЛАДКОВ22 июня 2022, 17:18
горняк
Взято отсюда
Источник
В регионе главу государства поддержали 900 тысяч человек Выборы президента…
МИД Турции: в течение 2024 года не стоит ожидать окончания…
MacRumors: Apple представит новые планшеты iPad 26 марта Компания Apple…
Боец UFC Сехудо: Тайсон может заработать за бой с Полом…