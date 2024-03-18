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При обстреле Белгородского района пострадали восемь человек

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При обстреле Белгородского района пострадали восемь человек

Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото

После атаки ВСУ в Белгородском районе пострадали восемь человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

“В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительной информации, пострадали восемь человек в поселке Октябрьский”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что у 15-летнего парня осколочное ранение коленного сустава, у мужчины – непроникающее осколочное ранение грудной клетки, у женщины – осколочные ранения правой голени, еще у одной – осколочное ранение головы. Также еще один мужчина получил множественные осколочные ранения спины и руки. Кроме того, трое мужчин сами обратились в районную больницу: у одного – осколочные ранения головы и проникающее ранение живота, а также верхних и нижних конечностей, еще у двоих пострадавших осколочные ранения нижних конечностей.

Гладков подчеркнул, что бригадами скорой помощи все пострадавшие переведены в медучреждения Белгорода, оказывает вся необходимая помощь.

⠀”По разрушениям в поселке Октябрьский. В нескольких квартирах двух МКД выбиты окна, посечены крыши и заборы в четырех частных домовладениях и одной хозпостройке. Также повреждены четыре автомобиля и один автобус”, – добавил он.

По словам губернатора, информация уточняется, оперативные службы работают на местах.

город Горняк
Взято отсюда
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