При обстреле Белгородской области погиб мирный житель

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото

Мирный житель погиб в результате обстрела Шебекинского городского округа со стороны ВСУ, еще один человек ранен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

“Под минометный обстрел попал поселок Красное – зафиксировано четыре прилета. В результате обстрела погиб один мирный житель. Еще один человек ранен – это женщина, продавец магазина, была доставлена в больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждения получили магазин и линия электропередачи. В настоящий момент подача электроэнергии восстановлена.

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