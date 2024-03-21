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При обстреле Белгородской области получил повреждения газопровод

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При обстреле Белгородской области получил повреждения газопровод

Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода. Архивное фото

Газопровод поврежден обстрелом в Грайворонском городском округе Белгородской области, регулярно обстреливаемом ВСУ, жители пяти сел остались без газа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

“Сегодня в округе был поврежден газопровод, из-за чего без газа остаются абоненты частных домовладений в селах Дунайка, Мощеное, Рождественка, Пороз и Мокрая Орловка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам, как только позволит оперативная обстановка”, ­­– написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что на территории округа продолжаются обстрелы, главным последствием которых остается отсутствие электроэнергии.

город Горняк
Взято отсюда
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