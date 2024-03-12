При обстреле Белгородской области пострадал охранник сельхозпредприятия

Последствия обстрела в Грайворонском городском округе Белгородской области. 12 марта 2024

Охранник сельхозпредприятия получил легкое ранение при украинском обстреле Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Утром во вторник губернатор информировал, что ракетная опасность объявлена на всей территории региона. По данным Минобороны РФ, около 7.30 средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО “Вампир” и одна ракета ТРК “Точка-У”.

“Проехали несколько сёл, посмотрели последствия обстрелов… Только что произошел обстрел одного из сельхозпредприятий. Ранение получил охранник – легкое, по касательной. Сейчас ему будет оказана необходимая медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает”, – написал Гладков.

⠀Губернатор добавил, что в пункт временного размещения эвакуировали 29 человек. Людям оказана вся необходимая помощь, ситуацию контролирует лично глава округа. Как только позволит обстановка, жители смогут вернуться домой, уточнил Гладков.

⠀”Подомовой обход в селах не завершен. Сейчас такой возможности нет. Точно знаем, что различные разрушения есть в частном жилом секторе в городе Грайвороне, в сёлах Гора-Подол, Замостье, Глотово, Дорогощь, Головино, Козинка и Мокрая Орловка. Как только позволит обстановка, мы сразу оценим ущерб и сразу же начнем восстановление. В нескольких приграничных селах пока ещё люди остаются в укрытиях. Как только военные разрешат, мы постараемся максимально быстро перевести жителей в безопасное место”, – заявил Гладков.

Утром 12 марта, по данным министерства обороны, подразделениями ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ России была сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Украинские террористы предприняли попытку вторжения около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. Уничтожено до 60 боевиков.

город Горняк

Взято отсюда

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