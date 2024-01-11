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При обстреле Донецка ВСУ пострадали два детских сада

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При обстреле Донецка ВСУ пострадали два детских сада

Последствия обстрела Донецка. Архивное фото

Здания двух детских садов получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

“В результате обстрела Куйбышевского района по улице Куйбышева повреждены кровля и остекление детского сада №305. В здании детского сада №262 осколками повреждена кровля. Пострадавших нет”, — написал Кулемзин.

Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 19.04 ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка.

Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

новости Локтевский
Взято отсюда
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