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При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен человек

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При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен человек

Последствия обстрела жилого дома в Центрально-Городском районе Горловки. Архивное фото

Мирный житель пострадал в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

“По уточненной информации, вследствие вчерашнего (21.01.2024 года) обстрела центра Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) ранен мирный горловчанин по улице Остапенко”, – написал Приходько.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн “Стирол” и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.

новости Алтайский
Взято отсюда
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