При обстреле Ясиноватой пострадала мирная жительница

Машина скорой помощи. Архивное фото

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой (ДНР) со стороны украинских войск, сообщает мэр города Дмитрий Шевченко.

“В результате очередного обстрела Ясиноватой ранение получила девушка 1999 года рождения”, – написал Шевченко в своем Telegram-канале.

Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило, что в 20.35 ВСУ открыли огонь по территории Ясиноватского района, выпустив три снаряда “натовского” калибра 155 миллиметров.

Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

горняк

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