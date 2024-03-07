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При обстреле села Козинка в Белгородской области пострадал мирный житель

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При обстреле села Козинка в Белгородской области пострадал мирный житель

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото

Мирный житель получил легкое ранение при украинском обстреле села Козинка Грайворонского городского округа, помощь была оказана пострадавшему на месте, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

“Под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Есть пострадавший – у мужчины осколочные ранения нижней конечности. Вся необходимая медицинская помощь была оказана врачами ЦРБ, от госпитализации мужчина отказался”, – написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в результате прилета был поврежден сарай в частном домовладении. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток, уточнил Гладков.

Ранее в четверг глава региона информировал, что украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Наумовка Белгородского района, в результате взрыва мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован. 22 июня 2022, 17:18

город Горняк
Взято отсюда
Источник

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