При обстреле в Грайвороне погибла сотрудница социального учреждения

Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото

В Грайвороне Белгородской области погибла сотрудница социального учреждения, здание которого было повреждено в среду в результате обстрела ВСУ, сообщил в четверг губернатор Вячеслав Гладков.

В среду Гладков сообщал, что Грайворонский округ находится под массированным обстрелом, в том числе с применением РСЗО. Он уточнял, что погибли два человека, сильные повреждения получил социальный объект, под завалами, предположительно, находится сотрудница учреждения. Бригады спасателей вели поиски.

В четверг вечером губернатор опубликовал в своем Telegram-канале информацию о нанесенных ВСУ ударах по региону с 7 утра среды до 7 утра четверга.

“В Грайворонском городском округе в городе Грайворон в результате массированных обстрелов погибли три человека. Двое мужчин, находившихся на улице в момент прилета, скончались на месте от полученных травм. Также спасатели извлекли из-под завалов сильно поврежденного социального объекта тело женщины – сотрудницы учреждения. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших”, – написал Гладков.

Он добавил, что два человека в Грайворонском округе получили ранения. У мужчины открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, ещё у одного пострадавшего – черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза. Пострадавшие находятся в больницах, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В Грайвороне, по его словам, повреждены 17 частных домовладений, несколько квартир в трех многоквартирных домах, социальный объект, четыре гаража, три хозпостройки, теплица, 10 автомобилей. В селе Козинка пострадали одно частное домовладение и три автомобиля, в селе Антоновка – два автомобиля, в селе Головчино – одно частное домовладение и один автомобиль. Подомовой обход на территории округа продолжается, подчеркнул Гладков.22 июня 2022, 17:18

горняк

Взято отсюда

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