При обстреле ВСУ белгородского села получило повреждение здание магазина

Вид на центральную часть Белгорода с Харьковской горы. Архивное фото

Здание магазина повреждено после украинского обстрела села Замостье Грайворонского округа Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

“Под обстрел ВСУ попало село Замостье Грайворонского городского округа. По предварительным данным, пострадавших нет. Поврежден магазин – выбиты окна и посечен фасад”, – написал Гладков в своем Telegram-канале. Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По его словам, на месте работают оперативные службы.

Ранее губернатор сообщал, что под обстрел ВСУ попала окраина села Глотово Грайворонского городского круга. Под частичное отключение попадают абоненты сел Глотово, Козинка и Безымено.

Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

город Горняк

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