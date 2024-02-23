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При обстреле ВСУ Горловки ранены несколько мирных жителей

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При обстреле ВСУ Горловки ранены несколько мирных жителей

Последствия обстрела Центрально-Городского района Горловки. 23 февраля 2024

При ракетном обстреле Горловки получили ранения мирные жители, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. «”В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины ранения различной степени тяжести получили мирные граждане”, — написал он.

Как уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), пострадали три человека: женщины 1954 и 1980 годов рождения, а также мужчина 1966 года рождения.

Утром сообщалось, что украинские войска в 7:30 мск выпустили десять ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн “Стирол” и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.22 июня 2022, 17:18

новости Локтевский
Взято отсюда
Источник

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