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При обстреле ВСУ Грайворонского округа пострадали два человека

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При обстреле ВСУ Грайворонского округа пострадали два человека

Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото

Два человека пострадали при украинском обстреле Грайворонского округа в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

“Под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. Есть двое пострадавших. В результате прилета снаряда в частный жилой дом в селе Гора-Полол пострадала женщина – у нее слепое ранение головы. В Грайвороне один из снарядов разорвался рядом с частным жилым домом – пострадал мужчина. У него осколочные ранения головы и плеча. Бойцы самообороны вывезли пострадавших и передали их врачам скорой”, – написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода.

По предварительной информации, как отметил глава региона, в Грайвороне повреждены 10 частных домовладений, 3 хозсубъекта и школа. Также в городе дроном-камикадзе атакован автомобиль. В поселке Горьковский повреждены 4 домовладения и один автомобиль. В селе Козинка сгорел частный жилой дом. В селе Гора-Подол беспилотник повредил машину.

“Водоснабжение в округе восстановлено. Работы по восстановлению электроэнергии еще продолжаются. Временно без света остаются 13 населенных пунктов: Грайворон, Безымено, Гора-Подол, Замостье, Доброе, Доброивановка, Тополи, Козинка, Луговка, Новостроевка-1, Новостроевка-2, Глотово, Заречье-1”, – уточнил Гладков.

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Взято отсюда
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