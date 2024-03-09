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При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мужчина

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При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мужчина

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото

Мужчина ранен после обстрела ВСУ Голой Пристани в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

“Сегодня в результате обстрела боевиками украинских формирований Голой Пристани ранен мужчина 1974 года рождения. Пострадавший госпитализирован в Скадовскую центральную городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают ему всю необходимую помощь”, – говорится в сообщении.

новости Алтайский
Взято отсюда
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