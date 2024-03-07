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При обвале скалы в Дагестане пострадали два человека

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При обвале скалы в Дагестане пострадали два человека

Ранний снег в горах в Дагестана. Архивное фото

Два автомобиля попали под скальный обвал в горах Дагестана, пострадали два человека, находившиеся в одной из машин, сообщается в четверг в Telegram-канале Дагестанавтодора.

“Ориентировочно в 19.30 (мск) на 37 километре автомобильной дороги республиканского значения Буйнакск – Гимры – Чирката в Унцукульском районе произошел скальный обвал верхового откоса. Вследствие обвала пострадали два человека, находившиеся в автомобиле LADA Kalina, направлявшемся в Ботлихский район, также поврежден автомобиль ВАЗ 2110”, – говорится в сообщении.

Пострадавших с различными травмами доставили в медицинские учреждения. Движение по автодороге уже восстановлено в штатном режиме.

горняк
Взято отсюда
Источник

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