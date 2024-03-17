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При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли двое детей

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При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли двое детей

Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото

Две девочки двух и восьми лет погибли при возгорании частного дома в селе Пимено-Черни Волгоградской области, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по региону.

По данным ведомства, дом в селе Пимено-Черни загорелся накануне вечером.

“(В доме – ред.) находились трое несовершеннолетних без присмотра взрослых, произошел пожар, в результате которого погибла 2-летняя и 8-летняя девочки”, – говорится в сообщении СУСК.

Отмечается, что в пожаре удалось выжить 14-летнему мальчику. СК возбудил уголовное дело по статье “причинение смерти по неосторожности двум лицам”.

Горняк22
Взято отсюда
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