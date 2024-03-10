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При пожаре в частном доме в Самарской области погибли три человека

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При пожаре в частном доме в Самарской области погибли три человека

Место пожара в частном доме в селе Челно-Вершины Самарском области. 10 марта 2024

Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в селе Челно-Вершины в Самарской области, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По данным областного ГУМЧС, к ним информация о пожаре в частном доме на улице Элеваторная в селе Челно-Вершины поступила в 6.26 мск. В 6.40 мск пожар локализовали на площади 40 квадратных метров, в 6.49 мск возгорание потушили.

“Погибла женщина 1962 года рождения, пострадавших внуков – (им) 7 лет и 4 года – увезли в больницу… К сожалению, детей не удалось спасти”, – сообщили в областном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

новости Локтевский
Взято отсюда
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