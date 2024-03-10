реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

При пожаре в Ленинградской области пострадали два человека

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

При пожаре в Ленинградской области пострадали два человека

Дым от пожара на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге. 10 марта 2024

Два человека пострадали при пожаре в ангаре на Волхонском шоссе в Ленинградской области, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Как сообщали РИА Новости в областном комитете правопорядка и безопасности, ангар загорелся в воскресенье днем на Волхонском шоссе в Ленинградской области на площади, предварительно, 1 тысяча квадратных метров.

“В ликвидации задействованы 75 специалистов и 21 единица техники. На месте пожара пострадали 2 человека, они госпитализированы”, – информирует МЧС РФ.

новости Алтайский
Взято отсюда
Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

«Свой вес узнаю на грузовых весах»: как живет девушка,…

Привычные для обычных людей вещи для нее становятся целым испытанием…

В Петербурге работница бара пострадала из-за клиентки

В Петербурге произошла потасовка около бара. Об этом сообщает «Фонтанка» со…

Телеведущая Ольга Орлова сходила на огненный массаж в комплексе на Алтае

Телеведущая Ольга Орлова показала в своем Instagram (владелец компания Meta признана…

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов турецкой провинции Анталья

Сейсмологи зафиксировали землетрясение у побережья турецкой провинции Анталья. Об этом пишет…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp