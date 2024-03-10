При пожаре в Ленинградской области пострадали два человека

Дым от пожара на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге. 10 марта 2024

Два человека пострадали при пожаре в ангаре на Волхонском шоссе в Ленинградской области, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Как сообщали РИА Новости в областном комитете правопорядка и безопасности, ангар загорелся в воскресенье днем на Волхонском шоссе в Ленинградской области на площади, предварительно, 1 тысяча квадратных метров.

“В ликвидации задействованы 75 специалистов и 21 единица техники. На месте пожара пострадали 2 человека, они госпитализированы”, – информирует МЧС РФ.

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