При пожаре в Новосибирске погибли два человека

Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото

Два человека погибли и еще пятеро пострадали в ночь на субботу на пожаре в одной из квартир пятиэтажного дома в Новосибирске, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на четвертом этаже пятиэтажного дома в Дзержинском районе по улице Адриена Лежена поступило в 01.27 (21.07 мск пятницы). Через несколько минут первые пожарные расчеты уже были на месте вызова и за 50 минут ликвидировали открытое горение. Предварительная площадь пожара составляет 40 квадратных метров – горела квартира по всей площади.

“Из соседних квартир сотрудники МЧС России спасли девять человек при помощи спасательных устройств. Из них семья: двое взрослых и двое детей не пострадали. Остальным пятерым жильцам пожарные оказывали помощь и реанимационные действия, передали медикам для дальнейшей госпитализации”, – говорится в сообщении.

Во время проведения работ пожарные обнаружили двух человек без признаков жизни. Один из них находился в горящей квартире. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

До прибытия пожарных 17 человек эвакуировались самостоятельно, не пострадали. Для них развернули пункт временного размещения на базе детского сада, добавили в главке МЧС.

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