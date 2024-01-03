При пожаре в селе Балаганное Магаданской области погибли четыре человека

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото

В результате пожара в селе Балаганное, расположенном в 120 километрах от Магадана, погибли четыре человека, сообщает в среду ГУ МЧС России региону. «”Одноэтажный частный жилой дом загорелся ночью 3 января в селе Балаганное Ольского муниципального округа. Пожарных вызвали соседи. К моменту прибытия огнеборцев отдельного поста пожарной части №10 областного Пожарно-спасательного центра дом был охвачен огнем. В ходе разведки и тушения в комнате были обнаружены четыре человека без признаков жизни”, – говорится в сообщении.

Дополняется, что огонь повредил пристройку к дому, стены, кровлю, вещи и мебель на площади 18 квадратных метров.

На месте работает следственного-оперативная группа, дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

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