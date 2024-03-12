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При сбросе боеприпаса с дрона на Донецк пострадал мирный житель

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При сбросе боеприпаса с дрона на Донецк пострадал мирный житель

Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото

Мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника, сбросившего бомбу в Кировском районе Донецка, это уже третий пострадавший в городе за сутки от дронов противника, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

“После сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Кировском районе по улице Павла Колодина в поселке шахты “Лидиевка” ранен мужчина 1989 года рождения”, – написал Кулемзин.

Мэр Донецка ранее во вторник сообщал о двух пострадавших в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на Кировский район города.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее во вторник сообщало, что украинские войска сбросили в общей сложности три взрывоопасных предмета с беспилотника на Кировский район Донецка.

Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

Горняк22
Взято отсюда
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