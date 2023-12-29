При уничтожении беспилотника в Брянской области никто не пострадал

Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Пострадавших и разрушений при уничтожении беспилотника самолетного типа над Стародубским округом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении над Брянской областью средствами ПВО украинского беспилотника самолетного типа.
“Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет”, – написал Богомаз.
Оперативные службы работают на месте, добавил губернатор.
горняк
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