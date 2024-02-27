“Приближаемся к весне”. Синоптик рассказал о погоде в Москве

Погода в Москве перевыполнила норму по снегопадам, уже к 1 марта в столице потеплеет, сообщил руководитель прогностического центра “Метео” Александр Шувалов.«”Что касается температурного фона, плоть до четверга в ночное время суток ожидается небольшой минус – 3-5 градусов. Днем столбики термометров покажут 0…+2 градуса. За эти рамки погода не выйдет, но есть вероятность слабого снега 29 февраля”, – рассказал синоптик.

По словам Шувалова, погода в Москве дважды перевыполнила норму по снегопадам.

Специалист также отметил, что в пятницу, 1 марта, в столице ожидается потепление. «

"Ночные температуры повысятся до нулевых значений, а дневная будет на уровне +1…+3 градусов, +2… +4 градуса. То есть мы маленькими шажками приближаемся к весне", – сказал синоптик телеканалу "360".

По его словам, небо Москвы будет затянуто облаками, но солнце все же покажется в среду на этой неделе. А снегу, чтобы растаять, понадобится не меньше месяца, считает Шувалов.

Телеканал “Москва 24”, в свою очередь, напомнил, что желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в столице до 22:00 28 февраля

Радио Sputnik также рассказало, как климатолог объяснил “снежные катаклизмы” в Москве.

Взято отсюда.