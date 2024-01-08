Байден заявил, что Конгресс достиг соглашения о финансировании правительства США

Президент США Джо Байден заявил, что Конгресс достиг соглашения о финансировании правительства и предотвратил шатдаун.

Двухпартийный механизм финансирования, которого достигли лидеры конгресса, приближает нас на шаг к предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных интересов

Глава государства поблагодарил лидера демократов в верхней палате конгресса Чака Шумера и лидера демократического меньшинства в палате представителей Хакима Джеффриса.

3 января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенным Штатам вновь угрожает шатдаун — частичное прекращение финансирования правительства.

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Общий бюджет правительства составит 1,590 триллиона долларов

Общий бюджет американского правительства на 2024 год составит 1,590 триллиона долларов. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Это включает в себя 886 миллиардов долларов на оборону и 704 миллиарда долларов на необоронные расходы

Оборонные расходы входят в оборонный бюджет США, подписанный президентом Джо Байденом. На помощь Украине в нем заложено 800 миллионов долларов. Большую часть средств для поддержки Киева американский лидер запросил отдельным документом, однако в настоящее время прогресса в достижении договоренностей нет.

Байден призвал Конгресс договориться о финансировании Украины

Байден в заявлении о согласовании финансирования правительства призвал республиканцев в Конгрессе договориться о выделении средств Украине и Израилю.

Он напомнил о своей «дополнительной просьбе», в запросе президента 61 миллиард долларов для Киева включен в пакет на 100 миллиардов, куда также входят средства для Израиля и улучшения ситуации на границе с Мексикой.

Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнить свою основную обязанность по финансированию важнейших приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мою дополнительную просьбу. Пришло время действовать

Ранее Байден заявил о невозможности поставлять оружие Киеву без одобрения Конгресса. В связи с этим он призвал законодательный орган действовать без промедлений.

Переговоры в Конгрессе пока не принесли прорывов. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон подчеркнул, что администрация президента США должна определиться с целями поддержки Украины и выработать четкую стратегию.

Он также отметил, что на выделение денег влияет проблема государственного долга США. По его мнению, одобрение финансовой помощи Киеву приведет к новым займам и увеличению размера госдолга.

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Правительство США находилось под угрозой шатдауна в сентябре и ноябре

В ноябре Палата представителей США одобрила временный двухэтапный законопроект о бюджете. Согласно ему, часть государственных программ профинансируют до 19 января, вторую — до 2 февраля. В документ, разработанный спикером палаты Майком Джонсоном, не включили финансовую и военную помощь Израилю и Украине.

В Белом доме называли проект несерьезным. По словам пресс-секретаря американской администрации Карин Жан-Пьер, он внесет лишь больший хаос среди республиканцев в преддверии возможной приостановки работы правительства.

До этого угроза шатдауна стояла перед США в сентябре. Это могло произойти, если бы Конгресс не успел согласовать бюджет на новый финансовый год в установленный срок до 1 октября.

30 сентября президент США Джо Байден подписал проект финансирования правительства на 45 дней, до 17 ноября, несмотря на то, что раскритиковал его за отсутствие помощи Украине. До этого документ был одобрен Палатой представителей и Сенатом Конгресса Соединенных Штатов.

Взято

отсюда

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