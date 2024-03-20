“Прицельные обстрелы”. Шойгу рассказал о попытках Киева сорвать выборы в РФ

Киевский режим пытался террористическими методами сорвать голосование на выборах президента РФ, сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу.«

"В соответствии с поручением верховного главнокомандующего Вооруженные силы обеспечивали безопасное голосование в ходе выборов президента Российской Федерации, в том числе в новых регионах страны", – цитирует Шойгу РИА Новости.

С целью сорвать голосование киевский режим использовал террористические методы воздействия на российских граждан, отметил он на коллегии Минобороны.«”Велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились исключительно мирные граждане. Об этом было известно как командованию ВСУ, так и их западным советникам”, – рассказал министр.

Радио Sputnik сообщило, что в Бердянске предотвращено покушение на доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

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