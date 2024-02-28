Пригородный поезд сошел с пути у станции Апрелевка, сообщает МЖД

У станции Апрелевка произошел сход колесных пар пригородного поезда, никто не пострадал, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.«

"Сегодня в 11:52 на станции Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги произошел сход колесных пар в середине состава пригородного поезда №6683 Марьина Роща – Апрелевка. Пострадавших нет", – говорится в сообщении МЖД.

В пресс-службе добавили, что пассажиров выводили через головной вагон. На место ЧП направлен восстановительный поезд станции Бекасово-Сортировочное.

Из-за случившегося временно задерживались электрички в сторону Москвы и области. Причины ЧП уточняются, добавляет телеканал “Москва 24”.

Радио Sputnik также сообщало, что поезд сошел с рельсов на станции “Волоколамск” под Москвой.

Взято отсюда.