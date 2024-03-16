Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала посольство Великобритании прекратить отрицать право России проводить выборы в Крыму и новых регионах, иначе посол Найджел Кейси может быть вызван в дипведомство.«”Ведем тщательный учет попыток вмешательства в выборы президента России. Вот еще один пример слабоумия и отваги. Британское посольство опубликовало пост, в котором заявило, что у России якобы нет законных оснований для проведения выборов на территории Крыма и новых регионов, они все принадлежат Киеву. У меня к британскому посольству следующий вопрос: ваш посол давно на Смоленской площади не был? Нам его видеть удовольствия не доставляет, но для профилактики можем и вызвать, если подобное не прекратится”, – написала Захарова в Telegram-канале.

По ее мнению, в британском МИД не могут смириться с тем, что прошли времена, когда Лондон решал, кому что принадлежит, “нарезая” границы по своей прихоти и исходя из принципа “разделяй и властвуй”, закладывая тем самым основу многих конфликтов современности.«”Совет британской дипломатии – займитесь международно-правовым решением проблемы Мальвинских (Фолклендских) островов. Кстати, фейковые фотографии монаршей особы, которые распространил Букингемский дворец, на Даунинг-стрит уже осудили, как пример вопиющей дезинформации? Кейт Миддлтон миру показали? Скрипалей не нашли? Идите, работайте”, – заключила дипломат.

Ранее радио Sputnik рассказало о подготовке Вашингтоном фейков перед президентскими выборами в России.

Взято отсюда.