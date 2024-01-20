Приморские ученые обнародовали уникальные кадры с лесным котом

Ученые Сихотэ-Алинского заповедника обнародовали уникальные кадры с лесным котом.

Отмечается, что обычно хищник предпочитает густые заросли и сумеречное время суток.

На распространенных кадрах кот разгуливает при солнечном свете на открытом пространстве по берегу Японского моря.

Кот попал в кадр в урочище Благодатном благодаря фотоловушке, добавляет “Петербургский дневник”.«

"В Летописи природы Сихотэ-Алинского заповедника известен случай, когда дальневосточный лесной кот "прятался" от научных сотрудников 26 лет! Исследователи не могли зафиксировать следы его присутствия с 1986 по 2012 годы", – говорится в сообщении заповедника.

Радио Sputnik также сообщало, что в США лыжник едва не столкнулся с медведем на трассе.

Взято отсюда.