Принцессу Кейт Миддлтон впервые засняли на прогулке после операции. Видео опубликовал таблоид TMZ.

В ролике 42-летняя Кейт Миддлтон была запечатлена вместе с принцем Уильямом. Супругов подловили папарацци, когда они направлялись в любимый фермерский магазин в Виндзоре. Принцесса была одета в черную куртку, облегающие джинсы и кроссовки. Принц Уильям появился на публике в темно-синей куртке, джинсах, кроссовках и кепке. Пара несла в руках пакеты.

Daily Mail также опубликовал кадры с Кейт Миддлтон. Однако некоторые интернет-пользователи не поверили, что на видео запечатлена именно принцесса.

«Это не королевская чета», «Что это за девушка? Потому что это не Кейт», «В какой вселенной это Кейт Миддлтон?», «Даже не похожа не нее», «Выглядит по-другому, как будто ей сделали подтяжку лица», «Это не она», «Кажется, над ее лицом проделана какая-то работа», — писали в комментариях.

16 января принцесса была госпитализирована в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым. Позже источник заявил, что супруга принца Уильяма собирается восстанавливаться дома.

На прошлой неделе американский комик и телеведущий Стивен Кольбер заявил, что Кейт Миддлтон исчезла из-за любовницы принца Уильяма, Сары Роуз Хэнбери. Принцесса отреагировала на слухи о проблемах в браке.

Ранее Ким Кардашьян публично высмеяла Кейт Миддлтон после операции.

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