NYT: США разочаровались в военной стратегии Зеленского после потери Авдеевки

США проявляют все большее недовольство военной стратегией президента Украины Владимира Зеленского после отступления Вооруженных сил республики (ВСУ) из Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

После более чем двух лет союза отношения между США и Украиной демонстрируют признаки усталости и разлада, уступая место взаимному разочарованию

По информации западного издания, американская администрация критикует Киев за отступление из Авдеевки. В Вашингтоне считают, что длительная оборона укрепрайона в этом населенном пункте стоила Украине слишком больших потерь.

В материале отмечается, что чиновникам США не нравится, что Владимир Зеленский расходует ресурсы своей страны на небольшие города, не имеющие стратегической ценности.

В Киеве, в свою очередь, проявляют недовольство политикой Соединенных Штатов, в первую очередь отсутствием консенсуса в Конгрессе по поводу предоставления помощи, что привело к острой нехватке боеприпасов.

Украина все больше падает духом из-за политического паралича Америки, который привел к нехватке боеприпасов на линии фронта

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В Киеве заявили о том, что фронт находится на грани прорыва

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что фронт находится на грани прорыва, ВСУ были вынуждены оставить несколько населенных пунктов, включая Авдеевку. При этом Владимир Зеленский настроен на продолжение боевых действий, он отказывается от переговоров и прекращения огня, несмотря на тяжелые потери.

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Украинский политолог допустил потерю Харькова

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник допустил потерю Харькова в 2024 году из-за постепенного отступления ВСУ.

Ближайшие месяцы Харькову ничего существенного не угрожает, но в будущем — да. Если мы не получим западную военную помощь, прежде всего американскую, то наши вооруженные силы будут вынуждены весь этот год отступать

Политолог добавил, что российские войска в разы превосходят ВСУ по численности личного состава и по вооружениям, держать оборону против них затруднительно.

Аналогичного мнения придерживается советник главы Пентагона полковник Вооруженных сил США в отставке Дуглас Макгрегор. Он заявил, что Украина потеряет Одессу и Харьков, поскольку Россия уже запланировала наступление на эти города.

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Российские военные продолжают продвижение западнее Авдеевки

Авдеевка перешла под контроль России 17 февраля. Министр обороны России Сергей Шойгу в субботу, 17 февраля, доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль населенного пункта группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

Взятие под контроль Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов со стороны Киева.

Позднее Сергей Шойгу заявил, что российские войска после взятия Авдеевки не дали Вооруженным силам Украины (ВСУ) закрепиться на новом рубеже, ведут наступление в западном направлении.

5 марта сообщалось, что Россия на авдеевском направлении за неделю взяла под контроль населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское в ДНР.

Взято

отсюда

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